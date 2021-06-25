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Происшествия

Росгвардейцы погибли при крушении вертолета в Ленобласти

Военные следователи возбудили уголовное дело после крушения вертолета Росгвардии Ми-8 в Ленинградской области, сообщает «Российская газета».

Ми-8.
Ми-8.
СС0

Вертолет упал вечером 24 июня — рядом с деревней Корпикюля между Киевским шоссе и дорогой Гатчина-Пушкин.

По предварительным данным, вертолет поднялся в воздух по плану учебно-тренировочных полетов войсковой части 3693.

«Спустя некоторое время, находясь в Гатчинском районе Ленинградской области, он пропал с экранов радаров», — рассказали в СК.

Все находившиеся на борту сотрудники Росгвардии погибли — 27-летний старший лейтенант, 32-летний майор и 34-летний капитан.

Из воинской части изъяли документацию, допросили свидетелей. В СК уточнили, что вертолет в момент падения был без вооружения.

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