Росгвардейцы погибли при крушении вертолета в Ленобласти

Вертолет упал вечером 24 июня — рядом с деревней Корпикюля между Киевским шоссе и дорогой Гатчина-Пушкин.
По предварительным данным, вертолет поднялся в воздух по плану учебно-тренировочных полетов войсковой части 3693.
«Спустя некоторое время, находясь в Гатчинском районе Ленинградской области, он пропал с экранов радаров», — рассказали в СК.
Все находившиеся на борту сотрудники Росгвардии погибли — 27-летний старший лейтенант, 32-летний майор и 34-летний капитан.
Из воинской части изъяли документацию, допросили свидетелей. В СК уточнили, что вертолет в момент падения был без вооружения.