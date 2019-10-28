Росгвардейцы задержали барнаульца за утренний дебош в магазине

Ранним утром мужчина зашел в магазин одной из торговых сетей и, взяв с полки бутылку водки, направился в сторону кассы. Продавцы попытались ему объяснить, что алкоголь продается только с девяти утра, но посетитель начал возмущаться, кричать и размахивать руками, требуя продать ему водку.
В эмоциональном порыве он задел табло на кассовом аппарате и сломал его. Администратор нажала кнопку вызова вневедомственной охраны.
Росгвардейцы прибыли на место и доставили буйного гражданина в отдел полиции.
По данному случаю ведется разбирательство, сообщили в ведомстве.