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Происшествия

Росгвардейцы задержали «закладчиков» в барнаульском ленточном бору

Двое подозрительных мужчин попались сотрудникам Росгвардии в ленточном бору. Оказалось, что неизвестные промышляли закладкой наркотиков.

Зима. Мороз. Лес.
Зима. Мороз. Лес.
СС0

Как рассказали в ведомстве, сотрудники одной из групп задержания были на автозаправочной станции, расположенной на шоссе Ленточный бор, когда заметили двух подозрительных мужчин, выходящих из леса.

Увидев стражей порядка, неизвестные резко развернулись и побежали в сторону своего автомобиля. На бегу они выбросили в снег сверток.

Росгвардейцы задержали мужчин и вызвали на место следственно-оперативную группу полиции. В машине обнаружились несколько пакетов с синтетическими наркотиками.

Позже выяснилось, что подозреваемые — жители Новосибирской области. В их телефонах нашлись фото с местами закладок.

Фотографии с телефонов задержанных.
Фотографии с телефонов задержанных.
пресс-служба управления Росгвардии по Алтайскому краю.

«С использованием полученной информации полицейские изъяли 98 пакетов с расфасованным в них синтетическим наркотиком общей массой почти 100 граммов», — добавили в управлении Росгвардии.



По данному факту возбудили уголовное дело. Задержанных отправили под стражу.

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