Вооруженный россиянин ограбил банк и потратил миллионы на часы и BMW

В Колпино полиция задержала уроженца Ростовской области, который в сентябре с пневматическим пистолетом ограбил банк на 8,3 млн рублей.

Он успел потратить 2 млн рублей прежде, чем его задержали.

По данным «Фонтанки», ограбление произошло вечером 17 сентября в отделении Совкомбанка.

«Злоумышленник в маске вошел в помещение банка на улице Ижорского Батальона в городе Колпино и, угрожая похожим на пистолет предметом женщине-кассиру, потребовал передать ему денежные средства. Забрав два пакета с деньгами, приготовленными к инкассации, нападавший с места происшествия скрылся. Сумма причиненного ущерба превысила восемь млн рублей», − сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские задержали подозреваемого: 34-летний уроженец Ростовской области сейчас нигде не работает и проживает в Колпино Ленобласти. Во время обыска у мужчины нашли пневматический пистолет, а также 6 млн рублей.

Часть похищенных денег он потратил на покупку автомобиля BMW Х-5. Также среди покупок грабителя обнаружили наручные часы Quando, два телефона Huawei и один Samsung, пишет polit.ru.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, следователи возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).