«Роскосмос» назвал главную версию появления дыры в обшивке «Союза»

Производственный брак как причина появления дыры в обшивке «Союза» исключен, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин РИА Новости . Комиссия, расследовавшая причины, полагает: она появилась преднамеренно, а вот где это было сделано, установит вторая комиссия.

О загадочном появлении дыры в обшивке бытового отсека космического корабля «Союз» стало известно в августе. Она не угрожала возвращению корабля на Землю. Но настраивала на размышления, откуда бы ей взяться.

Дыру заделали герметиком, а тем временем стали появляться разные версии ее происхождения. Сначала эксперты решили, что дыра — следствие попадания микрометеорита. Потом, однако, пришли к выводу, что ее кто-то просверлил.

Скандал с дырой случился после того, как «Коммерсантъ» озвучил одну из версий: якобы отверстие на корпусе космического корабля образовалось в результате преднамеренных действий американских астронавтов, которые хотели как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег. Это произошло после того, как «Союз» пристыковался к Международной космической станции.

И вот теперь уже комиссия убедилась в том, что дыра — результаты работы человеческих рук. Эксперты рассматривают только версию преднамеренных действий. Дмитрий Рогозин сказал, что 15 ноября члены экипажа МКС выйдут в открытый космос, чтобы осмотреть отверстие в корабле. А сейчас по договоренности с НАСА он не может комментировать ход расследования до его завершения.

Дмитрй Рогозин,

глава «Роскосмоса»:

Скажу что-то лишнее, будет дыра в отношениях, скажу аккуратно — будет просто дыра в облике. Я предпочитаю сказать о дыре в облике.

Замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев, в свою очередь, заявил, что отверстие в «Союзе» с вероятностью 50 процентов появилось в космосе. Он отметил, что осмотр космонавтами внешней стороны корабля поможет в расследовании инцидента.

Крикалев также подчеркнул, что экипаж МКС болезненно реагирует на публикации СМИ о версиях появления дыры в обшивке «Союза».