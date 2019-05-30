Рособрнадзор призвал родителей не допускать детей на экзамены при плохом самочувствии

Рособрнадзор в связи со смертью школьницы из Чебоксар во время сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) по математике призвал родителей внимательно следить за состоянием здоровья детей и не допускать их до экзаменов при плохом самочувствии, сообщает ТАСС .

Ранее ученица школы Чебоксар умерла во время сдачи ЕГЭ. Дежурившие в школе во время сдачи экзамена медицинские сотрудники оказали девочке экстренную помощь, однако спасти ее не удалось. По предварительным данным, она страдала врожденным пороком сердца.

«Мы призываем всех, и в первую очередь родителей, внимательно относиться к состоянию здоровья своих детей и не допускать для них рисков, связанных с излишним напряжением и волнением при опасных медицинских показаниях. Рособрнадзор, в свою очередь, всегда будет относиться к таким случаям с особым вниманием и прилагать все усилия, чтобы избежать подобных рисков и создать необходимые условия для участников экзаменов, испытывающих проблемы со здоровьем», — приводятся слова замруководителя Рособрнадзора Анзора Музаева в обращении ведомства.

Родителям, организаторам и медработникам необходимо внимательно относиться к состоянию здоровья участников итоговой аттестации. Любой участник экзаменов, который испытывает проблемы со здоровьем в дни проведения ЕГЭ или ОГЭ, может перенести срок сдачи выбранных предметов на резервные дни, предоставив медицинскую справку, пишет bfm.ru.

Для участников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов также могут быть созданы особые условия прохождения итоговой аттестации, учитывающие их состояние здоровья, в том числе могут быть организованы пункты проведения экзаменов в медицинских учреждениях и на дому, если организаторы будут заведомо уведомлены о такой необходимости.

«Рособрнадзором созданы <…> все необходимые механизмы — возможность переноса сроков экзамена при болезни, организация процедуры сдачи ЕГЭ и ОГЭ с учетом состояния здоровья и рекомендаций медицинских работников, если участник экзаменов нуждается в особых условиях из-за ограниченных возможностей здоровья или инвалидности. Важно, чтобы организаторы, медицинские работники, и, конечно, родители внимательно относились к состоянию здоровья выпускников и не допускали рисков при сдаче экзаменов», — заявил представитель Рособрнадзора.