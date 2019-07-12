Россиянина оштрафовали за укус полицейского «за большие пальцы рук»

В Ростове-на-Дону суд приговорил местного жителя к штрафу в размере 40 тыс. рублей за применение насилия в отношении представителя власти. Максимальное наказание по этой статье может достигать пяти лет лишения свободы.

Инцидент, за который судили Гапича, произошел 6 апреля на главном железнодорожном вокзале Ростова, сообщило Южное следственное управление на транспорте. Мужчину задержали за мелкое хулиганство и препровождили в дежурную часть.

«Гапич приехал из области и распивал на вокзале спиртные напитки. Именно за это его и задержали», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По пути в дежурную часть мужчина сначала принялся угрожать одному из сотрудников полиции, а потом «укусил его за большие пальцы рук», пишет polit.ru.

В следственном управлении добавили, что «серьезного вреда здоровью полицейского» укусы не причинили.

Ранее сообщалось, что на Алтае женщина получила реальный срок за то, что толкнула и укусила полицейского. Женщина недавно освободилась из колонии. С учетом этого ей назначили наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.