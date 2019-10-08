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Происшествия

Россия выдала Украине титулованного кикбоксера, подозреваемого в убийстве

Россия экстрадировала на Украину двукратного чемпиона мира по кикбоксингу Вадима Оленчика, которого подозревают в убийстве, сообщает «Интерфакс-Украина».

Боксерские перчатки. Конфликт.
Боксерские перчатки. Конфликт.
СС0

Запрос о выдаче спортсмена для привлечения его к уголовной ответственности украинская Генпрокуратура направила России в феврале.

Соломенский суд украинской столицы уже удовлетворил ходатайство прокуратуры об его аресте на 60 дней без права на залог.

Кикбоксера задержали в январе в Санкт-Петербурге. По данным следствия, с 2017 года он разыскивался по делу об убийстве в Киеве своего знакомого с последующим угоном автомобиля, пишет znak.com. Оленчик также больше года числился в базе Интерпола.

Своей вины он не признал.

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