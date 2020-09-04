Россия возобновит рейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, такие рейсы будут уходить со 100% загрузкой.

«Это не технические возможности туркомпаний, это возможности авиаперевозчиков. Туроператоры Турцию смогли восстановить за одну неделю, сделав загрузку с первых дней 25 тыс. туристов, которые вылетают на 70−80 рейсах в сутки. Если тарифы будут разумные, рыночные, а не завышенные, то рейсы будут уходить со 100% загрузкой», — заявил он.

Горин сказал, что от стоимости на билеты зависит и спрос, и наличие турпакетов.

«Скорее всего, это будут регулярные рейсы. Пока то, что мы видим тарифы на конец октября, — это в среднем 23−25 тыс. за билет туда и обратно в Каир и от 40 тыс. рублей — на Мальдивы», — отметил вице-президент.

Он также напомнил, что подобные направления у россиян чаще всего популярны в осенне-зимний период.

Горин также предположил, что в дальнейшем размер установленных квот на прибытие россиян в эти страны будет увеличиваться.

На спрос могут повлиять и ограничительные меры разных стран: например, перед приездом в Египет и на Мальдивы нужно пройти ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции и предоставить нотариально заверенную справку об ее отсутствии на английском языке.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Авиакомпании смогут выполнять два рейса в неделю в Дубай и на Мальдивы, в Каир — три рейса в неделю.