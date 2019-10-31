Россиян атаковали «следователи"-мошенники

Ежедневно жители разных субъектов России сообщают о поступающих им звонках от лиц, представляющихся сотрудниками следственных органов СК РФ и других государственных структур.

Злоумышленники убеждают жертв — чаще всего, пожилых людей — что те признаны потерпевшими по уголовным делам о продаже фальсифицированных БАДов, и обещают «выбить» из преступников возмещение ущерба.

Только для ускорения процесса «потерпевшему» нужно доплатить какую-то сумму.

«Обращаем внимание, что лица, предлагающие направить денежные средства на счета теми или иными способами, не являются сотрудниками СК России либо других органов власти Российской Федерации. Подобные действия не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей, тем более для возмещения причиненного вреда законом предусмотрены иные правовые механизмы, которые не предполагают каких-либо взносов и переводов от потерпевших», — пояснили в СКР.

Людей, которым поступали подобные звонки, в Следственном комитете призвали обращаться в правоохранительные органы, пишет znak.com.