Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 октября 11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Россиян атаковали «следователи"-мошенники

Следственный комитет России (СКР) предупредил россиян об участившихся случаях нового вида телефонного мошенничества.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Ежедневно жители разных субъектов России сообщают о поступающих им звонках от лиц, представляющихся сотрудниками следственных органов СК РФ и других государственных структур.

Злоумышленники убеждают жертв — чаще всего, пожилых людей — что те признаны потерпевшими по уголовным делам о продаже фальсифицированных БАДов, и обещают «выбить» из преступников возмещение ущерба.

Только для ускорения процесса «потерпевшему» нужно доплатить какую-то сумму.

«Обращаем внимание, что лица, предлагающие направить денежные средства на счета теми или иными способами, не являются сотрудниками СК России либо других органов власти Российской Федерации. Подобные действия не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей, тем более для возмещения причиненного вреда законом предусмотрены иные правовые механизмы, которые не предполагают каких-либо взносов и переводов от потерпевших», — пояснили в СКР.

Людей, которым поступали подобные звонки, в Следственном комитете призвали обращаться в правоохранительные органы, пишет znak.com.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость