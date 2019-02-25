Большинство россиян считают аресты чиновников признаком разложения власти

68% россиян считают, что взяточничество чиновников и их аресты являются проявлением общего разложения и коррумпированности власти, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Исследование показало, что еще 22% опрошенных уверены, что взяточничество чиновников и уголовные дела против них — это нетипичное для страны явление, 10% респондентов затруднились с ответом, пишут «Ведомости».

Исследование показало, что еще 22% опрошенных уверены, что взяточничество чиновников и уголовные дела против них — это нетипичное для страны явление. 10% респондентов затруднились с ответом.

Четверть респондентов (25%) считают недавний арест сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова проявлением серьезной борьбы с коррупцией в госаппарате. Почти треть (31%) участников опроса убеждены, что к аресту сенатора привела борьба за передел сфер влияния между чиновниками.

По словам директора «Левада-центра» Льва Гудкова, большинство граждан с равнодушием относятся к аресту Арашуковых, потому что в обществе действует установка о тотальной коррумпированности власти, пишет znak.com.

Опрос проводился с 15 по 20 февраля, в нем приняли участие 1600 человек.

32-летний сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января во время заседания Совета Федерации. Ему инкриминируют участие в преступном сообществе, убийство двух и более лиц и давление на свидетеля.