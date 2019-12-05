Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 декабря -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Россиян-сквернословов не пустили в Таиланд

В Сургуте группу туристов из шести человек сняли с рейса за нецензурную лексику.

В самолете.
В самолете.
СС0

Жители Югры планировали отправится на отдых в Таиланд рейсом Сургут—Утапао. Но командир воздушного судна (КВС) отказал в доступе на борт шестерым пассажирам.

«Нарушители, находясь на трапе самолета, перед посадкой выражались нецензурной бранью», — отметили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

Прибывшие на место полицейские установили личности нарушителей. Ими оказались четверо мужчин, а также две женщины, пишет ura.ru.

На правонарушителей составили протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство в отделении полиции аэропорта Сургута.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость