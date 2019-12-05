Россиян-сквернословов не пустили в Таиланд

В Сургуте группу туристов из шести человек сняли с рейса за нецензурную лексику.

Жители Югры планировали отправится на отдых в Таиланд рейсом Сургут—Утапао. Но командир воздушного судна (КВС) отказал в доступе на борт шестерым пассажирам.

«Нарушители, находясь на трапе самолета, перед посадкой выражались нецензурной бранью», — отметили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

Прибывшие на место полицейские установили личности нарушителей. Ими оказались четверо мужчин, а также две женщины, пишет ura.ru.

На правонарушителей составили протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство в отделении полиции аэропорта Сургута.