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Происшествия

Россиянам вместо популярной программы на НТВ в течение часа показывали порно

Жители Новомичуринска Рязанской области рассказали, что телеканал НТВ показывал порнофильм вместо программы «Место встречи», сообщает «Комсомольская правда Рязань».

Красные туфли. Наручники. Эротика.
Красные туфли. Наручники. Эротика.
СС0

Пожилая родственница одного из местных жителей позвонила ему на работу и попросила приехать, чтобы разобраться с происходящим.

Парень отметил, что «жестче фильмов не видел». Порнофильм шел по НТВ около часа. Молодой человек рассказал, что звонил главе местной вещательной компании, однако тот заявил, что такого быть не может.

Гендиректор компании"ТелеМаг" пояснил, что зрители увидели порно вместо ток-шоу из-за технического сбоя. В это время в кабельной сети города проходили ремонтные работы. Один из сотрудников нечаянно подключил к каналу НТВ не тот кабель. По словам гендиректора, трансляция порнофильма длилась около 15 минут, пишет Lenta.ru.

Ток-шоу «Место встречи» идет на телеканале НТВ в будние дни. В студии обсуждают события в России и за рубежом, в программе принимают участие известные политики и общественные деятели.

Случай в аэропорту

В сентябре 2019 года в туалете саратовского аэропорта «Гагарин» посетители увидели порноролики на экранах, где обычно транслируется реклама.

Кибервзломщики проникли в систему аэропорта и изменили рекламу на фильмы для взрослых.

Один из посетителей рассказал охранникам об устройстве, на котором, по его мнению, была установлена вирусная программа. Но вместо решения проблемы, сотрудники лишь застенчиво улыбались.

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