6 октября
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Происшествия

Россияне находились на задержанном с тонной кокаина судне

Посольство РФ обратилось к властям Франции и запросило информацию о задержании в порту Дюнкерка судна, на борту которого якобы находились россияне, сообщает ТАСС.

Наркотики.
Наркотики.
СС0

«Посольству известно о задержании экипажа судна в порту Дюнкерка. Мы обратились к французским властям за официальной информацией по данному вопросу», — сказал глава пресс-службы дипмиссии Александр Макогонов.

В порту Дюнкерка на борту судна 1 октября полиция нашла более 1 т кокаина.

Полицейские изъяли наркотик и задержали 20 членов экипажа вместе с румынским капитаном. Среди задержанных якобы были россияне, украинцы, филиппинцы и эфиопы. Судно шло под либерийским флагом из Бразилии в один из североевропейских портов, пишет polit.ru.

Накануне задержанных доставили в Париж. Расследование в их отношении ведет Служба по борьбе с организованной преступностью.

В 2019 году российские моряки везли из Южной Америки 9,5 тонн кокаина. 11 моряков с российским гражданством задержали местные власти.

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