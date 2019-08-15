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Происшествия

Россияне рассказали, какую зарплату они считают достойной

Россияне считают зарплату в 66 тысяч рублей справедливой и достойной, пишут РИА Новости.

Деньги. Кредиты.
Деньги. Кредиты.
СС0

Исследования летом этого года провело страховое подразделение Сбербанка. Они опросили не менее 350 человек в 37 городах России.

66 тысяч рублей в месяц — эту сумму россияне считают достаточной, чтобы удовлетворить свои текущие потребности, накопить на крупные покупки и отложить деньги на «черный день».

Оценки «справедливой» заработной платы разнятся от региона проживания. Жителям Москвы необходимо в месяц 99 тысяч рублей, Санкт-Петербурга и Владивостока — 77 тысяч рублей, Хабаровска — 75 тысяч рублей. В Воронеже и Астрахани считают достойной зарплату в размере 60 тысяч рублей, в Волгограде — 59 тысяч рублей, в Липецке и Пензе — 58 тысяч рублей.

Согласно подсчету Росстата, средняя зарплата по России в июне составила 49,84 тысячи рублей.

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