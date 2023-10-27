Россияне выпали из автобуса на проезжую часть из-за маневра водителя

Россияне пострадали после того, как выпали из автобуса на проезжую часть.

ЧП случилось в Перми.

Лихой водитель совершил маневр, после чего двери микроавтобуса открылись. На проезжую часть выпали пожилые мужчина и женщина, указывает Газета.Ru.

Мужчина после происшествия к медикам не стал обращаться, женщине оказали помощь в ближайшей больнице.

Ведется разбирательство.

Ранее пассажир выпал из автобуса в Барнауле. Водитель поехал и не закрыл дверь.

Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи.

Госавтоинспекция города Барнаула проводит проверку по факту падения пассажира.