Россияне выпали из автобуса на проезжую часть из-за маневра водителя

ЧП случилось в Перми.
Лихой водитель совершил маневр, после чего двери микроавтобуса открылись. На проезжую часть выпали пожилые мужчина и женщина, указывает Газета.Ru.
Мужчина после происшествия к медикам не стал обращаться, женщине оказали помощь в ближайшей больнице.
Ведется разбирательство.
Ранее пассажир выпал из автобуса в Барнауле. Водитель поехал и не закрыл дверь.
Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи.
Госавтоинспекция города Барнаула проводит проверку по факту падения пассажира.