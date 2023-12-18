18 декабря
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Происшествия

Россияне заказали iPhone на маркетплейсе, но вместо телефонов получили мыло и набор инструментов

Пользователи популярного маркетплейса из разных регионов заказали iPhone, но им пришли совсем другие товары, сообщает Baza.

Мыло вместо заказанного IPhone
Мыло вместо заказанного IPhone
Baza

25 покупателей из разных уголков России ждали под елкой новые телефоны, но получили мыло и отвертки.

Продавцы заявили, что они не виноваты: все товары упаковывали под видеозапись. Дальше заказы передали водителю, который отвез их на центральный склад, а оттуда курьеры развезли покупки клиентам.

Потерянные телефоны отгрузили 6 и 9 декабря. Товары отвез водитель, который проработал всего неделю. Мужчина сказал, что не знал о предметах внутри посылок. Он якобы даже специально парковал машину под камерами, чтобы его не обвинили в краже. От работы его отстранили.

Заказы дошли пока не до всех покупателей. Однако представители маркетплейса сообщили, что к ним обратились 62 обманутых потребителя, и всем им вернут деньги.

Похитителя пока не нашли.

Ранее жительница Барнаула доверилась тарологу из интернета и лишилась крупной суммы.

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