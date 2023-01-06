Россияне застряли в снежный буран близ границы Алтайского края

Заложниками непогоды стали 12 человек, двое из них дети, которые остались на автодороге республиканского значения «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-Граница РФ». Об этом сообщает пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС ВКО).