6 января
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Происшествия

Россияне застряли в снежный буран близ границы Алтайского края

Заложниками непогоды стали 12 человек, двое из них дети, которые остались на автодороге республиканского значения «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-Граница РФ». Об этом сообщает пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС ВКО).

Зима, мороз, метель.
Зима, мороз, метель.
СС0

На помощь к людям прибыли спасатели Оперативно-Спасательного отряда ДЧС ВКО на автомобиле высокой проходимости «ТРЭКОЛ», который пробился до места.

Из зоны опасности всех эвакуировали и разместили в гостинице города Шемонаиха. Местными исполнительными органами россиянам организовано питание и обогрев.

Как пишет сообщество «Инцидент Барнаул», россияне направлялись из Усть-Каменогорска в Россию, но в какой-то момент дорогу сильно замело и автомобили встали.

Ранее фура столкнулась со снегоуборочной техникой на алтайской трассе.


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