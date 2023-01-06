Россияне застряли в снежный буран близ границы Алтайского края

На помощь к людям прибыли спасатели Оперативно-Спасательного отряда ДЧС ВКО на автомобиле высокой проходимости «ТРЭКОЛ», который пробился до места.
Из зоны опасности всех эвакуировали и разместили в гостинице города Шемонаиха. Местными исполнительными органами россиянам организовано питание и обогрев.
Как пишет сообщество «Инцидент Барнаул», россияне направлялись из Усть-Каменогорска в Россию, но в какой-то момент дорогу сильно замело и автомобили встали.
Ранее фура столкнулась со снегоуборочной техникой на алтайской трассе.
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