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Происшествия

Россиянин бросил в толпу гранату, пострадали 15 человек

Мужчина в частном домовладении в одном из поселков Ставропольского края запустил в толпу людей гранату. От взрыва пострадали 15 человек, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

Граната.
Граната.
СС0

Все пострадавшие доставлены в районную больницу. В основном у всех ранения нижних конечностей.

По предварительной информации, граната взорвалась под столом. «Потому что ее бросили под стол от страха», — рассказал агентству источник.

Отмечается, что люди собрались на день рождения хозяйки домовладения, всего там находилось 18 человек.

В пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю сообщили, что подозреваемый задержан. По предварительной информации, он находится в состоянии опьянения, гранату он бросил из-за бытового конфликта.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, кинологи и представители оперативных служб.

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