Россиянин бросил в толпу гранату, пострадали 15 человек

Все пострадавшие доставлены в районную больницу. В основном у всех ранения нижних конечностей.
По предварительной информации, граната взорвалась под столом. «Потому что ее бросили под стол от страха», — рассказал агентству источник.
Отмечается, что люди собрались на день рождения хозяйки домовладения, всего там находилось 18 человек.
В пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю сообщили, что подозреваемый задержан. По предварительной информации, он находится в состоянии опьянения, гранату он бросил из-за бытового конфликта.
Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, кинологи и представители оперативных служб.