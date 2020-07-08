Россиянин избивал ненавистных женщин в парке «Семья»

В Нижнекамске мужчина без видимых причин нападал на женщин в парке «Семья» и бил их.

7 июля в социальных сетях появились видео с камер наблюдения парка. На кадрах видно, что мужчина бежит к женщине, которая гуляет с детьми, и толкает ее в спину — женщина падает. После этого мужчина не давал ей подняться и снова толкал ее.

Еще одна женщина заметила, что на нее хотят напасть и стала убегать. Мужчина догнал ее и стал бить ногами, пока в ситуацию не вмешался прохожий. Двух других женщин мужчина ударил, проходя мимо.

Две женщины, пострадавшие от хулигана, беременны, сообщает KazanFirst.

Полиция задержала его и составила протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП), пишет «Татар-информ».

Мужчине 34 года, он был судим, а причиной своего поведения назвал ненависть к женщинам.

Пострадавшие женщины пройдут судебно-медицинскую экспертизу, пишет polit.ru. По ее результатам полиция примет решение о привлечении хулигана к ответственности.