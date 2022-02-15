Россиянин, избивший 4-месячную дочку, назвал произошедшее случайностью

Житель Санкт-Петербурга жестоко избил четырехмесячную девочку, которую госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщает телеканал 78 .

У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговой травму, сотрясение головного мозга и множественные ушибы мягких тканей лица.

Оказалось, что у родителей малышки произошел конфликт, в результате чего мать забрала двухлетнего ребенка, а отца оставила с девочкой.

Всего у матери пятеро детей, в отношении двух (4 и 5 лет) ее уже лишили родительских прав, от третьего она отказалась сама.

Отец ребенка признался в содеянном и заявил, что нечаянно избил младенца.

«Это случайность. Во всех семьях случается разное», — отметил мужчина.

По его словам, он хотел забрать детей жить к себе, однако мать малышей была против.

Прокуратура начала проверку в связи с произошедшим. Отца и мать планируют лишить родительских прав в отношении детей.

Ранее в Барнауле молодая многодетная мать родила ребенка, задушила и закопала.