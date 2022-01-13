13 января
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Жизнь

В Барнауле молодая многодетная мать родила ребенка, задушила и закопала

В Алтайском крае перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве новорожденного ребенка, сообщает региональный СК.

Младенец, ребенок.
Младенец, ребенок.
CC0

27-летнюю жительницу Барнаула, уже имеющую трех малолетних детей, обвинили в «убийстве матерью новорожденного ребенка».

«В ноябре 2021 года, находясь у себя в квартире, женщина самостоятельно родила доношенного и жизнеспособного ребенка, после чего приняла меры к его убийству. Ребенок скончался в результате механической асфиксии. После этого скрыла следы преступления, закопав тело младенца», — рассказали в ведомстве.

Следствие также выяснило, что женщина не желала предавать огласке факт своей беременности, поэтому скрыла это от родственников и не поставила в известность медиков.

Многодетная мать вину признала, в содеянном раскаялась. Уголовное дело направили в суд.

Женщине грозит до 5 лет лишения свободы или иное наказание, например, принудительные работы или просто ограничение свободы.

Ранее в Бийске женщина также скрыла беременность, родила ребенка и убила.

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