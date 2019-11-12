Россиянин лишился 400 тысяч рублей из-за перевыпуска сим-карты

Сначала мужчине поступило смс-сообщение о том, что в данный момент происходит замена SIM-карты, а через какое-то время номер мужчины оказался заблокирован.

Тогда потерпевший обратился с письменным заявлением в один из салонов связи, его SIM- карту восстановили. За это время кто-то пытался снять с банковской карты мужчины 50 тыс. рублей — об этом ему сообщили в банке.

Когда потерпевший проверил свой баланс, то понял, что с его банковского счета неизвестные перевели более 400 тыс. рублей на другие счета, пишет bfm.ru. Сейчас проверку проводит полиция.