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Происшествия

Россиянин лишился 400 тысяч рублей из-за перевыпуска сим-карты

Мошенники украли у москвича более 420 тыс. рублей, перевыпустив его SIM-карту, сообщает РИА Новости.

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0

Сначала мужчине поступило смс-сообщение о том, что в данный момент происходит замена SIM-карты, а через какое-то время номер мужчины оказался заблокирован.

Тогда потерпевший обратился с письменным заявлением в один из салонов связи, его SIM- карту восстановили. За это время кто-то пытался снять с банковской карты мужчины 50 тыс. рублей — об этом ему сообщили в банке.

Когда потерпевший проверил свой баланс, то понял, что с его банковского счета неизвестные перевели более 400 тыс. рублей на другие счета, пишет bfm.ru. Сейчас проверку проводит полиция.

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