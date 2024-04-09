Так мужчина хотел получить скидку на лимонад и водку, которые оплачивал на кассе. Сотрудница отказалась дать ему карту магазина, тогда москвич достал из рюкзака гранату и положил ее на прилавок.

Сотруднице пришлось пробить покупки по скидке. Владелец гранаты перед выходом заверил кассира, что она ненастоящая. Женщина вызвала полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину через час. Выяснилось, что ранее он был судим за наркотики.

Ранее сибиряк решил похвастаться перед женщиной и взорвал гранату.

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