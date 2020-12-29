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29 декабря
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Происшествия

Россиянин нанес 120 ударов ножом своей соседке

В Саратове вынесен приговор 20-летнему жителю Ленинского района. Его признали виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также краже, пишет «Репортер 64».

Нож, убийство.
Нож, убийство.
altapress.ru

Следствие и суд установили, что молодой человек и девушка-ровесница были знакомы с детства и проживали в соседних подъездах. В процессе общения между ними произошел конфликт, и молодой человек решил убить подругу.

Вечером 20 сентября 2019 года юноша подкараулил девушку в подъезде дома, который расположен на Вишневой улице. Злоумышленник нанес ей более 120 ударов ножом по всему телу. От полученных ранений молодая саратовчанка скончалась на месте.

Обвиняемый также похитил у нее мобильный телефон, стоимость которого составляет 18 тыс. рублей.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы 1 год, со штрафом в размере 20 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе регионального СК.

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