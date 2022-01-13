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Происшествия

Россиянин организовал ограбление жены, не желая разводиться

Житель Биробиджана, административного центра Еврейской автономной области, устроил ограбление своей жены, рассчитывая, что она не станет подавать на развод, сообщает РИА Новости.

Наручники.
Наручники.
СС0

«Муж заказал ограбление своей супруги в Биробиджане. У них идет бракоразводный процесс, и муж таким способом, наверное, захотел повлиять на решение жены, чтобы она нуждалась в его защите. Оба молодые люди, им где-то по 31 году, есть дети, семья нормальная, оба работают, причем где-то в государственных структурах», — рассказала майор внутренней службы регионального главка МВД Оксана Ткачева.

Двое местных жителей сбили женщину с ног, и начали бить. Вскоре злоумышленники украли сумку женщины и скрылись.

Жена стала звонить своему мужу, и он даже выбежал из дома, это все происходило рядом, сымитировал погоню за грабителями и позвонил сам в полицию, пишет Газета.Ru.

По плану мужа пострадавшей, нападавшие должны были оставить себе вещи жены в качестве вознаграждения за содеянное.

Тем не менее организатор ограбления не предусмотрел, что преступление может увидеть еще кто-то. В результате нападение заметила женщина, ехавшая мимо на авто.

Были разосланы ориентировки, подозреваемых задержали 12 января.

Грабители сказали, что были в сговоре с супругом жертвы. Ведется разбирательство.

Ранее барнаулец с детским пистолетом ограбил ювелирный магазин.

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