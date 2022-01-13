Россиянин организовал ограбление жены, не желая разводиться

Житель Биробиджана, административного центра Еврейской автономной области, устроил ограбление своей жены, рассчитывая, что она не станет подавать на развод, сообщает РИА Новости .

«Муж заказал ограбление своей супруги в Биробиджане. У них идет бракоразводный процесс, и муж таким способом, наверное, захотел повлиять на решение жены, чтобы она нуждалась в его защите. Оба молодые люди, им где-то по 31 году, есть дети, семья нормальная, оба работают, причем где-то в государственных структурах», — рассказала майор внутренней службы регионального главка МВД Оксана Ткачева.

Двое местных жителей сбили женщину с ног, и начали бить. Вскоре злоумышленники украли сумку женщины и скрылись.

Жена стала звонить своему мужу, и он даже выбежал из дома, это все происходило рядом, сымитировал погоню за грабителями и позвонил сам в полицию, пишет Газета.Ru.

По плану мужа пострадавшей, нападавшие должны были оставить себе вещи жены в качестве вознаграждения за содеянное.

Тем не менее организатор ограбления не предусмотрел, что преступление может увидеть еще кто-то. В результате нападение заметила женщина, ехавшая мимо на авто.

Были разосланы ориентировки, подозреваемых задержали 12 января.

Грабители сказали, что были в сговоре с супругом жертвы. Ведется разбирательство.

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