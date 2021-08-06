Россиянин открыл огонь по наркополицейским, а потом отрезал себе язык

По данным следствия, оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружил на улице на хуторе подозрительного мужчину. Полицейский представился и попросил мужчину показать документы.
В ответ мужчина несколько раз выстрелил в полицейского из травматического пистолета и сбежал. Полицейский был легко ранен — у него остался кровоподтек на туловище и бедре.
Следователи вычислили подозреваемого — им оказался 29-летний местный житель.
При задержании он отрезал себе часть языка. Жизни мужчины ничего не угрожает. Его арестовали.
Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч.2 ст.318 УК РФ). Также следователи проверят мужчину на причастность к обороту наркотиков.