Россиянин открыл огонь по наркополицейским, а потом отрезал себе язык

На хуторе Ленина под Краснодаром мужчина открыл огонь по наркополицейским, а при задержании отрезал себе часть языка, сообщается на сайте СКР.

По данным следствия, оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружил на улице на хуторе подозрительного мужчину. Полицейский представился и попросил мужчину показать документы.

В ответ мужчина несколько раз выстрелил в полицейского из травматического пистолета и сбежал. Полицейский был легко ранен — у него остался кровоподтек на туловище и бедре.

Следователи вычислили подозреваемого — им оказался 29-летний местный житель.

При задержании он отрезал себе часть языка. Жизни мужчины ничего не угрожает. Его арестовали.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч.2 ст.318 УК РФ). Также следователи проверят мужчину на причастность к обороту наркотиков.