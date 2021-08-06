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Происшествия

Россиянин открыл огонь по наркополицейским, а потом отрезал себе язык

На хуторе Ленина под Краснодаром мужчина открыл огонь по наркополицейским, а при задержании отрезал себе часть языка, сообщается на сайте СКР.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

По данным следствия, оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружил на улице на хуторе подозрительного мужчину. Полицейский представился и попросил мужчину показать документы.

В ответ мужчина несколько раз выстрелил в полицейского из травматического пистолета и сбежал. Полицейский был легко ранен — у него остался кровоподтек на туловище и бедре.

Следователи вычислили подозреваемого — им оказался 29-летний местный житель.

При задержании он отрезал себе часть языка. Жизни мужчины ничего не угрожает. Его арестовали.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч.2 ст.318 УК РФ). Также следователи проверят мужчину на причастность к обороту наркотиков.

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