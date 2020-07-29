Россиянин подорвал гранатой жену и двух полицейских в своей квартире

Двое сотрудников полиции и женщина получили осколочные ранения, сообщает 63.ru.
Мужчина был пьян. Полиция прибыла по вызову соседей — они услышали крики из соседней квартиры.
«Соседи вызвали сотрудников полиции. В тот момент, когда сотрудники стали заходить в квартиру, подозреваемый бросил в супругу гранату, которая взорвалась. Один из сотрудников полиции закрыл собой женщину», — указано в сообщении регионального СКР.
Силовики получили осколочные ранения, но тем не менее смогли задержать мужчину, пишет polit.ru. У него в руках была еще одна граната F-1, ее удалось обезвредить.
Возбуждено несколько уголовных дел.