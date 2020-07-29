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Происшествия

Россиянин подорвал гранатой жену и двух полицейских в своей квартире

В Самаре мужчина бросил боевую гранату в жену и двух полицейских, которые прибыли на вызов в его квартиру.

Граната.
Граната.
Станислав Сергеевич Янченко www.travmatik.com/2009/11/foto-travmatik-by-sa

Двое сотрудников полиции и женщина получили осколочные ранения, сообщает 63.ru.

Мужчина был пьян. Полиция прибыла по вызову соседей — они услышали крики из соседней квартиры.

«Соседи вызвали сотрудников полиции. В тот момент, когда сотрудники стали заходить в квартиру, подозреваемый бросил в супругу гранату, которая взорвалась. Один из сотрудников полиции закрыл собой женщину», — указано в сообщении регионального СКР.

Силовики получили осколочные ранения, но тем не менее смогли задержать мужчину, пишет polit.ru. У него в руках была еще одна граната F-1, ее удалось обезвредить.

Возбуждено несколько уголовных дел.

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