Россиянин поджег бывшую жену на рабочем месте

В одном из магазинов Соликамска мужчина попытался расправиться с бывшей супругой, сообщает НТВ .

Как сообщает телеканал, мужчина зашел в магазин, схватил стоявшую за прилавком женщину и увел в подсобное помещение.

Из помещения, в котором загорелось пламя, выбежала другая женщина. Через несколько секунд мужчина покинул магазин, а из подсобки выбежала охваченная огнем продавщица.

Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации больницы имени Вагнера. Как пишет Газета.ru со ссылкой на пресс-службу медучреждения, у пострадавшей 35% ожогов тела, 3% ожогов лица.

По данным СМИ, нападавший пытался отомстить.