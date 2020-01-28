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28 января
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Происшествия

Россиянин поджег бывшую жену на рабочем месте

В одном из магазинов Соликамска мужчина попытался расправиться с бывшей супругой, сообщает НТВ.

Мужчина поджег бывшую жену. Соликамск.
Мужчина поджег бывшую жену. Соликамск.
кадр из видео.

Как сообщает телеканал, мужчина зашел в магазин, схватил стоявшую за прилавком женщину и увел в подсобное помещение.

Из помещения, в котором загорелось пламя, выбежала другая женщина. Через несколько секунд мужчина покинул магазин, а из подсобки выбежала охваченная огнем продавщица.

Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации больницы имени Вагнера. Как пишет Газета.ru со ссылкой на пресс-службу медучреждения, у пострадавшей 35% ожогов тела, 3% ожогов лица.

По данным СМИ, нападавший пытался отомстить.

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