Россиянин поджег 10 человек во время драки

Пьяный 44-летний мужчина поджег бензином 10 человек в гараже в Соликамске, сообщает региональное СУ СК.

ЧП случилось в ночь на 27 июня.

В гараже находились семеро мужчин и три женщины. После поджога шестерых пришлось госпитализировать — среди них и сам злоумышленник.

Предварительно установлено, что 44-летний подозреваемый устроил драку со всеми, кто был в гараже, пишет polit.ru. Отчаявшись победить, он принес из дома канистру бензина, облил участников мероприятия и поджег их.

СК возбудил на поджигателя уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью» (ч. 3 ст. 30, п. «а, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).