Россиянин получил срок за то, что истязал соседей лошадиным ржанием

Мужчина в течение двух лет включал соседям запись ржания лошадей.

Мужчину обвинили в истязании (п. «а» и «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Сам 46-летний нижегородец объяснял, что ржанием пытался заглушить шум от соседей. Таким образом он им мстил.

До того, как было заведено уголовное дело, в полицию поступило около 50 жалоб, жильцы обращались к местным властям, пишет polit.ru.

Изначально мужчина включал одну песню Rammstein, потом переключился на ржание лошадей. Соседи даже знают расписание «концертов»: с 18:00 до 21:00 лошади ржут.