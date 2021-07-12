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Происшествия

Россиянин получил срок за то, что истязал соседей лошадиным ржанием

Московский районный суд Нижнего Новгорода назначил 3,5 года лишения свободы условно местному жителю Юрию Кондратьеву, пишет «Вести.ru».

Лошадь "улыбается".
Лошадь "улыбается".
altzapoved.ru

Мужчина в течение двух лет включал соседям запись ржания лошадей.

Мужчину обвинили в истязании (п. «а» и «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Сам 46-летний нижегородец объяснял, что ржанием пытался заглушить шум от соседей. Таким образом он им мстил.

До того, как было заведено уголовное дело, в полицию поступило около 50 жалоб, жильцы обращались к местным властям, пишет polit.ru.

Изначально мужчина включал одну песню Rammstein, потом переключился на ржание лошадей. Соседи даже знают расписание «концертов»: с 18:00 до 21:00 лошади ржут.

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