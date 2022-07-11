Россиянин превысил скорость и сбил лося. Госпитализирован

Водитель машины пострадал.
На скорой помощи был доставлен в тверскую больницу, пишет Газета.Ru.
О судьбе животного в сводке ГИБДД ничего не сказано.
Между тем в 2021 году из-за лося в ДТП погибли три человека.
В Тверской области водитель автомобиля Renault Sandero превысил допустимую скорость и совершил наезд на лося, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону на своей странице в соцсети.
Водитель машины пострадал.
На скорой помощи был доставлен в тверскую больницу, пишет Газета.Ru.
О судьбе животного в сводке ГИБДД ничего не сказано.
Между тем в 2021 году из-за лося в ДТП погибли три человека.
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