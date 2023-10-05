Россиянин решил согреться при помощи газовой плиты и устроил взрыв

Россиянин попытался согреться при помощи газовой плиты, устроил взрыв и попал в реанимацию, сообщает Shot .

ЧП произошло в городе Янаул в пятиэтажке. Мужчина замерз в квартире без отопления и решил согреться. Он включил все четыре конфорки газовой плиты. И ушел смотреть телевизор.

Позже прогремел взрыв. В двухкомнатной квартире мужчины выбило все окна, а также вылетели двери в двух соседних квартирах, указывает Газета.Ru.

Мужчину с сильнейшими ожогами доставили в реанимацию. Сейчас он в коме.

Другие жильцы дома не пострадали.

Ранее сильный взрыв произошел в одной из квартир в Балашихе. Третий и четвертый этажи обрушились.