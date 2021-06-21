Россиянин схватился за нож после просьбы надеть маску в кинотеатре

В московском кинотеатре зритель схватился за нож после того, как сотрудник попросил его надеть маску, сообщает АГН «Москва» .

О случившемся в полицию заявил 25-летний житель Подмосковья, который работает администратором в кинотеатре в Басманном районе Москвы.

Он рассказал, что между ним и одним из посетителей из-за нарушения масочного режима сначала произошла словесная перепалка. После этого дебошир достал нож и стал угрожать, пишет Lenta.ru.

Нарушителем оказался безработный молодой человек, приехавший в столицу из Санкт-Петербурга. Сейчас он задержан. Ведется разбирательство.

В апреле пассажир из-за маски угрожал взорвать самолет «Москва — Томск». Вылет в Томск задержали на 1,5 часа.