Россиянин стрелял по коллекторам, а после залег на кладбище

Россиянин, который залег на кладбище и открыл огонь по коллекторам, погиб в Ленинградской области при задержании, сообщает 47.ru .

Накануне утром 62-летний мужчина в поселке Рябово открыл огонь из охотничьего ружья по двум коллекторам, которые пришли к нему — одного из них стрелок ранил в спину, второй смог сбежать. Тогда стрелок сел в машину и попытался догнать его.

Когда на место происшествия прибыл патруль полиции, стрелок скрылся в лесу, а затем залег на кладбище, пишет Lenta.ru.

Вести переговоры он не стал, полиция открыла по нему ответный огонь и от полученных ранений агрессор скончался.

Двое визитеров были коллекторами, которые требовали вернуть банковский займ суммой 140 тыс. рублей.

Ранее в Барнауле мужчина устроил стрельбу на остановке.