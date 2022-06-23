23 июня
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Происшествия

Россиянин стрелял по коллекторам, а после залег на кладбище

Россиянин, который залег на кладбище и открыл огонь по коллекторам, погиб в Ленинградской области при задержании, сообщает 47.ru.

Винтовка. Ружье. Стрельба.
Винтовка. Ружье. Стрельба.
СС0.

Накануне утром 62-летний мужчина в поселке Рябово открыл огонь из охотничьего ружья по двум коллекторам, которые пришли к нему — одного из них стрелок ранил в спину, второй смог сбежать. Тогда стрелок сел в машину и попытался догнать его.

Когда на место происшествия прибыл патруль полиции, стрелок скрылся в лесу, а затем залег на кладбище, пишет Lenta.ru.

Вести переговоры он не стал, полиция открыла по нему ответный огонь и от полученных ранений агрессор скончался.

Двое визитеров были коллекторами, которые требовали вернуть банковский займ суммой 140 тыс. рублей.

Ранее в Барнауле мужчина устроил стрельбу на остановке.

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