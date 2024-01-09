Россиянин угрожал свернуть шею 6-летней девочке в магазине

Когда девочка шла с родителями по торговому залу, к ней подошел неизвестный мужчина и крепко взял ее за горло со словами "я тебе шею сверну".
Отец ребенка быстро оттолкнул мужчину и повалил его на пол.
Нападавшим оказался 43-летний уроженец Киргизии. Он находился в невменяемом состоянии, и ему вызвали психиатрическую помощь.
Девочку доставили в больницу с травмой головы, но позже отпустили домой.
Ранее извращенец напал на жительницу Барнаула на пустыре за "Европой". Проходивший мимо мужчина схватил ее между ног и убежал. Потерпевшую спас мужчина, шедший навстречу.
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