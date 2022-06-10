«Сняли кожу от бедер до подмышек»: россиянин в мучениях умер после обрезания

Мать мужчины рассказала «КП — Кубань», что врача-уролога порекомендовали ему знакомые.
Накануне операции доктор посоветовал пациенту «пополоскать орган в растворе марганцовки», а утром сделал обрезание. Услуга стоила 27 тыс. рублей.
После этого моментально начались осложнения: резко поднялась температура до 39 градусов и открылась рвота. Доктор заверял, что симптомы не могут быть осложнениями после операции.
Позже врач приехал и предположил, что сделал слишком тугую перевязку, ослабил ее, выписал обезболивающее и ушел.
При этом боль у пациента была невыносимой, «скакала» температура, а давление невозможно было измерить — тонометр просто не фиксировал показатели. Несколько раз вызывали и уролога, и скорую.
Только когда на теле начали проступать странные пятна и кровоточащие волдыри, медики назначил ему антибиотики, но уже было поздно.
На скорой мужчину госпитализировали и поставили диагноз — газовая гангрена. Такой тип инфекции убивают антибиотики и воздух.
Поэтому пациенту вскрыли пах, потом сняли кожу от бедер до подмышек. Врачи делали все, чтобы спасти молодого мужчину, но не смогли. Он умер от заражения крови.
Родители написали заявление в Следственный комитет.