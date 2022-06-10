«Сняли кожу от бедер до подмышек»: россиянин в мучениях умер после обрезания

36-летний житель Краснодара страдал от баланопостита. Это такая особенность строения полового органа, при котором со временем назначается операция по обрезанию крайней плоти, чтобы не допустить воспалений. Однако после не самой сложной операции мужчина получил осложнения, которые оказались смертельными.

Мать мужчины рассказала «КП — Кубань», что врача-уролога порекомендовали ему знакомые.

Накануне операции доктор посоветовал пациенту «пополоскать орган в растворе марганцовки», а утром сделал обрезание. Услуга стоила 27 тыс. рублей.

После этого моментально начались осложнения: резко поднялась температура до 39 градусов и открылась рвота. Доктор заверял, что симптомы не могут быть осложнениями после операции.

Позже врач приехал и предположил, что сделал слишком тугую перевязку, ослабил ее, выписал обезболивающее и ушел.

При этом боль у пациента была невыносимой, «скакала» температура, а давление невозможно было измерить — тонометр просто не фиксировал показатели. Несколько раз вызывали и уролога, и скорую.

Только когда на теле начали проступать странные пятна и кровоточащие волдыри, медики назначил ему антибиотики, но уже было поздно.

На скорой мужчину госпитализировали и поставили диагноз — газовая гангрена. Такой тип инфекции убивают антибиотики и воздух.

Поэтому пациенту вскрыли пах, потом сняли кожу от бедер до подмышек. Врачи делали все, чтобы спасти молодого мужчину, но не смогли. Он умер от заражения крови.

Родители написали заявление в Следственный комитет.