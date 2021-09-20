Россиянин в течение недели стрелял в людей на Елисейских полях

Полиция в Париже задержала мужчину за стрельбу из пневматического ружья на Елисейских Полях.

Задержанный — гражданин РФ 1988 года рождения, сообщает BFM TV.

Мужчину взяли под стражу.

Его подозревают в том, что в течение недели он стрелял в прохожих. Задержать подозреваемого удалось благодаря свидетелю, который видел, как в ночь на 19 сентября был обстрелян человек, ехавший на электросамокате. Помимо последнего инцидента на этой неделе от выстрелов свинцовыми пулями из пневматического карабина на Елисейских Полях пострадали четыре человека.

Посольство РФ в Париже проверяет информацию о возможном задержании россиянина за стрельбу из пневматического оружия, сообщает РИА Новости.