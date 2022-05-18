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Происшествия

Россиянин в трусах устроил дебош во дворе дома и разбил четыре авто

В Екатеринбурге задержали местного жителя, который во дворе напал на людей, бил машины и хватал ребенка, сообщает E1.ru.

Росгвардия.
Росгвардия.
22.rosgvard.ru

Свидетельница дебоша рассказала, что мужчина был в трусах, приставал к окружающим и говорил бред.

«Он пытался найти огнетушитель… Факт в том, что он разбил четыре машины и испугал моего ребенка. В самом начале, когда я только подходила к этому двору, он выбежал. Пробежал передо мной, развернулся и начал обращаться к моему трехлетнему сыну. Сын нес одуванчики бабушке, а мужчина говорил: „Брось это! Это ядовитое! Я спасу тебя, принцесса!“. Он схватил моего сына и побежал. Я его остановила», — сказала она.

Жители вызвали правоохранителей — дебошира задержали.

С места происшествия его увезли в больницу, пишет Газета.Ru.

«Врачи доставили задержанного в наркологическое отделение. Убедившись, что покою юных жителей и окружающим гражданам больше никто не угрожает, сотрудники убыли на маршрут патрулирования», — уточнили в Росгвардии.

Ведется разбирательство.

Ранее пьяный пациент очнулся и устроил дебош в алтайской больнице.

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