Россиянин в трусах устроил дебош во дворе дома и разбил четыре авто

Свидетельница дебоша рассказала, что мужчина был в трусах, приставал к окружающим и говорил бред.

«Он пытался найти огнетушитель… Факт в том, что он разбил четыре машины и испугал моего ребенка. В самом начале, когда я только подходила к этому двору, он выбежал. Пробежал передо мной, развернулся и начал обращаться к моему трехлетнему сыну. Сын нес одуванчики бабушке, а мужчина говорил: „Брось это! Это ядовитое! Я спасу тебя, принцесса!“. Он схватил моего сына и побежал. Я его остановила», — сказала она.