Россиянин впал в кому после того, как «вышел» из окна отеля в Таиланде

Отдыхавший на Пхукете 23-летний российский турист выпал с балкона отеля, после чего был госпитализирован.

Состояние парня оценивается как тяжелое, но стабильное. Молодой человек находится в коме, рассказали в местной полиции.

Инцидент произошёл 12 января. Проживавшего в номере на четвертом этаже россиянина нашли под окнами гостиницы без сознания. При падении парень сломал руку, пишет The Phuket News.

В момент ЧП он находился один в номере — это подтверждают записи с камер видеонаблюдения. При обыске в комнате россиянина нашли «высушенные растения», их отправили на экспертизу, пишет News.ru. Полицейские намерены допросить молодого человека, когда он восстановится от полученных травм.