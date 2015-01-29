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Происшествия

Россиянин взял фамилию американского президента, чтобы не платить по долгам

Житель Перми сменил свою фамилию на Трамп, чтобы не выплачивать кредиты.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
instagram.com/realdonaldtrump

51-летний мужчина меняет свою фамилию уже 11-й раз. Он решил набрать займов и кредитов, а потом не выплачивать их. Для этого после получения очередного кредита он брал новую фамилию.

Так, предприимчивый житель Урала известен под именами Андрей Транмп, Андрей Трамп, Олег Михайлов и другими.

Он задолжал 4,5 млн рублей.

О действиях «хитрована» стало известно, когда его автомобиль Infinity остановили сотрудники ДПС. Выяснилось, что фамилия в водительском удостоверении и в паспорте отличается. Мужчина имел при себе восемь паспортов и несколько водительских удостоверений, сообщает «Ридус»,.

Председатель управляющей компании, которой пермяк задолжал деньги, подал на него в суд. По данным арбитражного суда, с 2015 по 2018 год его доход составлял почти 55 тыс. рублей в месяц, сейчас мужчина нигде не работает, пишет News.ru. Однако это не мешает ему иметь две дорогих иномарки и несколько офисов.

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