Россиянином, который размахивал младенцем как куклой, заинтересовались в СК

В интернет попало видео, на котором мужчина, насвистывая, держал вниз головой двухмесячного младенца и небрежно размахивал им из стороны в сторону. Ситуация произошла в Сочи. Мужчину уже разыскали и доставили в местное отделение полиции, пишет «Лента».