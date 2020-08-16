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Происшествия

Россиянином, который размахивал младенцем как куклой, заинтересовались в СК

В интернет попало видео, на котором мужчина, насвистывая, держал вниз головой двухмесячного младенца и небрежно размахивал им из стороны в сторону. Ситуация произошла в Сочи. Мужчину уже разыскали и доставили в местное отделение полиции, пишет «Лента».

Младенец. Ребенок.
Младенец. Ребенок.
СС0

Сообщается, что 32-летний отец вместе с новорожденной дочкой и 27-летней женой жил в палатке в лесу в урочище Ажек. Видео они сняли «ради хайпа».

Некто, представившись знакомым мужчины, рассказал журналистам, что эта семья «не от мира сего». Ранее у задержанного была другая жена и ребенок, которым он оставил свое имущество.

Знакомый также добавил, что, возможно, мужчине нужна психологическая или медицинская помощь.

Следственный комитет по Краснодарскому краю заинтересовался случаем. Следователи собрались изъять материалы проверки из полиции. Они изучат условия жизни и воспитания ребенка.

Сейчас решается вопрос о передаче младенца в органы опеки.

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