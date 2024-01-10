10 января
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Происшествия

Россиянка бесследно исчезла в горах пляжной страны

Российская туристка в Турции отправилась в горы одна и пропала, пишут «Известия».

Горы. Облака.
Горы. Облака.
СС0

Это случилось в турецком Кемере.

В Генконсульстве РФ подтвердили этот факт. В гостиничном номере остались вещи и документы. Телефон не обнаружен — вероятно, она забрала его с собой.

Пропавшая — 40-летняя женщина из Кирова, указывает Газета.Ru. Прилетела в Турцию 31 декабря. Обратный билет был на 8 января.

Ранее яхта российских туристов затонула в Таиланде.

Яхта «Мартини» ушла на дно в бухте Нам-Бо (Ао-Нам-Бо). Благодаря тому, что на берегу находились другие лодки с пассажирами, туристов спасли. Оставалось только смотреть, как судно тонет. Причиной затопления стало попадание воды в машинное отделение из-за прорыва одной из труб.

Вместе с россиянами на борту были трое тайцев.

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