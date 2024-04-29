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Происшествия

Россиянка легла в гроб у детского театра

Девушка завернулась в саван и легла в гроб напротив детского театра, сообщает паблик «Публичный Старый Оскол».

На саване надпись «Занесите меня в театр».

В ней узнали выпускницу ГИТИСа Елизавету Коломиец, указывает Газета.Ru. Актрису в театр заносить не стали, а забрали в отдел полиции.

Предварительно, она хотела привлечь внимание руководства театра, куда ее не взяли на работу.

Ранее пьяного россиянина осудили за то, что он уснул в гробу.

Мужчина разбил витрину салона ритуальных услуг, собрал некоторые материальные ценности (в том числе девять рулонов туалетной бумаги) и лег спать в гробу, прикрыв себя крышкой.

Мужчину обнаружили уже утром.

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