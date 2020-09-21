Поклонники звезды «Мажора» испугались, увидев актрису в гробу с открытыми глазами

Подписчики стали просить актрису удалить пугающее фото, так как это плохая примета. Некоторые заявили, что отказываются ставить лайки под таким постом.
В подписи к снимку актриса пояснила, что легла в гроб на съемках сериала «Настя, соберись». Она призналась, что так устала, что чуть было не заснула в деревянном ящике на удобной подушке.
Продюсер поддержал шутку, написав, что артистки будет не хватать, а актриса Виктория Толстоганова оценила простор «кроватки», пишет News.ru.
Не связанным с кино подписчикам было не так смешно.
Год назад телеведущая Ксения Собчак вместе со своим (на тот момент) женихом приехала в ЗАГС похоронном катафалке. Позже она сообщила в Instagram, что получила штраф за поездку на катафалке с режиссером Константином Богомоловым.
«Ехали непристегнутые на месте гроба», — зацитировала полицейских телеведущая.