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Поклонники звезды «Мажора» испугались, увидев актрису в гробу с открытыми глазами

Российская актриса Любовь Аксенова, известная зрителю по работам в сериалах «Мажор», «Бывшие», «Содержанки», напугала поклонников фото — на нем она позирует в образе покойницы с открытыми глазами.

Попкорн, кино
Попкорн, кино
СС0

Подписчики стали просить актрису удалить пугающее фото, так как это плохая примета. Некоторые заявили, что отказываются ставить лайки под таким постом.

В подписи к снимку актриса пояснила, что легла в гроб на съемках сериала «Настя, соберись». Она призналась, что так устала, что чуть было не заснула в деревянном ящике на удобной подушке.

Продюсер поддержал шутку, написав, что артистки будет не хватать, а актриса Виктория Толстоганова оценила простор «кроватки», пишет News.ru.

Не связанным с кино подписчикам было не так смешно.

Год назад телеведущая Ксения Собчак вместе со своим (на тот момент) женихом приехала в ЗАГС похоронном катафалке. Позже она сообщила в Instagram, что получила штраф за поездку на катафалке с режиссером Константином Богомоловым.

«Ехали непристегнутые на месте гроба», — зацитировала полицейских телеведущая.

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