«Ехали непристегнутые на месте гроба»: полиция оштрафовала Собчак

Телеведущая Ксения Собчак сообщила в Instagram, что получила штраф за поездку на катафалке с режиссером Константином Богомоловым. «Ехали непристегнутые на месте гроба», — цитирует полицейских телеведущая.

Согласно статье 12.6 КоАП «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов», перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, влечет штраф в размере тысячи рублей. На штраф действует скидка 50% при своевременной оплате.

13 сентября Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились. Церемония прошла в Грибоедовском ЗАГСе Москвы, пишет polit.ru. Пара приехала на черном катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».

Поездку в катафалке с открытым багажником Собчак объяснила необходимостью дышать.