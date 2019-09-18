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Происшествия

«Ехали непристегнутые на месте гроба»: полиция оштрафовала Собчак

Телеведущая Ксения Собчак сообщила в Instagram, что получила штраф за поездку на катафалке с режиссером Константином Богомоловым. «Ехали непристегнутые на месте гроба», — цитирует полицейских телеведущая.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
instagram.com/xenia_sobchak

Согласно статье 12.6 КоАП «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов», перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, влечет штраф в размере тысячи рублей. На штраф действует скидка 50% при своевременной оплате.

13 сентября Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились. Церемония прошла в Грибоедовском ЗАГСе Москвы, пишет polit.ru. Пара приехала на черном катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».

Поездку в катафалке с открытым багажником Собчак объяснила необходимостью дышать.

«А ГИБДД и правда мучает моих водителей, почему катафалк был открыт. Спойлер: потому что мы дышим!», − рассказала телеведущая в своем Telegram-канале.

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