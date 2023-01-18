18 января
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Происшествия

Россиянка на иномарке снесла светофор и скрылась с места ДТП

В ночное время водительница Toyota Corolla наехала на светофор, а после чего скрылась в неизвестном направлении 16 января на пр. Ленина в Братске (Иркутская область), сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Светофор.
Светофор.
barnaul.org.

Нарушение удалось зафиксировать по городским камерам видеонаблюдения.

Как установили дорожные полицейские, за рулем автомобиля в тот момент находилась 59-летняя местная жительница, которая впоследствии призналась в содеянном.

За оставление места ДТП, сотрудниками полиции составлен административный протокол по части 2 статье 12.27 КоАП РФ.

Нарушительнице может грозить наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

За повреждение объекта улично-дорожной сети женщина заплатит штраф в размере 5 тыс. рублей.

Ранее в Барнауле в снегоуборочный трактор въехал автобус, а в него врезалась легковушка.

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