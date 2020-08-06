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Происшествия

Россиянка откусила насильнику палец и вызвала ему скорую помощь

Москвичка смогла отбиться от напавшего на нее насильника. Она откусила злоумышленнику палец, после чего вызвала скорую помощь пострадавшему.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Девушка рассказала диспетчеру, что во дворе дома на нее напал незнакомец и пытался изнасиловать. Девушка сопротивлялась и пыталась отбиться, однако силы были не равны. Тогда она вцепилась злоумышленнику в руку зубами и откусила ему палец. Это позволило ей спастись.

Девушка хотела убежать, но она не смогла оставить мужчину с травмой и решила вызвать медиков.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи совместно с правоохранителями обнаружила 23-летнего гражданина Таджикистана с окровавленной рукой и откушенным пальцем, рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Мужчине оказали первую помощь и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сама пострадавшая «сильно испугалась и с места происшествия скрылась, не дожидаясь оперативных служб», пишет «Ридус».

Оперативники изучили место происшествия. Также правоохранители ищут свидетелей и саму пострадавшую.

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