Россиянка отрезала пальцы восьмилетней дочери «за шалость»

Но девочка рассказала соседкам по палате, что мать отрезала ей пальцы за «шалость», пишет «Ариг Ус».

«И она (мать) говорит: „Неси“, — одной из сестер, — „едовой“ нож, сейчас я буду рубить ей пальцы». С первого раза не получилось, со второго — не получилось, с третьего — махнула и попала по двум пальцам. Наказала ей строго-настрого не говорить, что это мама, что она ей отрезала, отрубила пальцы. Сказала ей говорить, что ты это на улице сделала, травму получила. Боится домой ехать", — цитирует издание одного из пациентов.