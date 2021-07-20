Россиянка отрезала пальцы восьмилетней дочери «за шалость»

Но девочка рассказала соседкам по палате, что мать отрезала ей пальцы за «шалость», пишет «Ариг Ус».
«И она (мать) говорит: „Неси“, — одной из сестер, — „едовой“ нож, сейчас я буду рубить ей пальцы». С первого раза не получилось, со второго — не получилось, с третьего — махнула и попала по двум пальцам. Наказала ей строго-настрого не говорить, что это мама, что она ей отрезала, отрубила пальцы. Сказала ей говорить, что ты это на улице сделала, травму получила. Боится домой ехать", — цитирует издание одного из пациентов.
В больнице у девочки нашли синяки по всему телу.
«Будет организована внеплановая проверка по данному происшествию, и уже по ее итогам будет решаться вопрос о дальнейшем жизнеустройстве детей», — заявила пресс-секретарь минсоцзащиты Бурятии Мария Ивайловская.
В семье двое родных детей и трое приемных, пишет Тайга.инфо.
Ранее в Барнауле задержали мать, которая связывала и избивала 10-летнего сына. Мальчика поместили в социальное детское учреждение.