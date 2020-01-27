Россиянка продала своего новорожденного ребенка через соцсети

В Ставропольском крае женщина выставила на продажу свою новорожденную дочь, сообщает управление СК по региону.

По данным следствия, 36-летняя мать хотела избавиться от дочери, когда еще была беременна ею. Роды предстояли в декабре, незадолго до этого женщина разместила объявление о продаже ребенка в соцсетях.

Другая женщина обратила внимание на пост и сообщила в полицию. Она согласилась сотрудничать со следствием и «купила» девочку за 440 тысяч рублей. Мать новорожденной задержали при передаче ребенка в обмен на деньги.

Сейчас девочка находится в больнице, после чего ее судьбу решат органы опеки и попечительства.