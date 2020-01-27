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27 января
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Происшествия

Россиянка продала своего новорожденного ребенка через соцсети

В Ставропольском крае женщина выставила на продажу свою новорожденную дочь, сообщает управление СК по региону.

Новорожденный.
Новорожденный.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По данным следствия, 36-летняя мать хотела избавиться от дочери, когда еще была беременна ею. Роды предстояли в декабре, незадолго до этого женщина разместила объявление о продаже ребенка в соцсетях.

Другая женщина обратила внимание на пост и сообщила в полицию. Она согласилась сотрудничать со следствием и «купила» девочку за 440 тысяч рублей. Мать новорожденной задержали при передаче ребенка в обмен на деньги.

Сейчас девочка находится в больнице, после чего ее судьбу решат органы опеки и попечительства.

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